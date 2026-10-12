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12.10.2026 16:01:07
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus
Der NASDAQ Composite gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.
Um 15:58 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.09 Prozent auf 27’342.32 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.050 Prozent auf 27’352.51 Punkte an der Kurstafel, nach 27’366.17 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 27’376.66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27’305.68 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 26’333.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 26’281.61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’204.43 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 17.67 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Zählern.
Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Manhattan Associates (+ 6.27 Prozent auf 217.73 USD), Century Casinos (+ 4.90 Prozent auf 0.90 USD), eBay (+ 2.80 Prozent auf 115.33 USD), Salesforce (+ 2.77 Prozent auf 235.49 USD) und Biogen (+ 2.66 Prozent auf 231.72 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil inTest (-9.09 Prozent auf 13.00 USD), Donegal Group B (-6.56 Prozent auf 17.10 USD), FormFactor (-5.86 Prozent auf 131.48 USD), CIENA (-5.81 Prozent auf 423.64 USD) und TTM Technologies (-5.23 Prozent auf 114.68 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2’975’287 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.931 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus
Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.29 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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