NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus

Zum Handelsende notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.28 Prozent schwächer bei 26’729.16 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.180 Prozent stärker bei 26’851.15 Punkten, nach 26’803.03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26’862.17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’661.95 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.183 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’107.01 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 26’635.22 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21’710.67 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 15.04 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Elron Electronic Industries (+ 25.00 Prozent auf 1.25 USD), Ceva (+ 9.58 Prozent auf 33.28 USD), Cogent Communications (+ 9.28 Prozent auf 11.31 USD), Geospace Technologies (+ 8.95 Prozent auf 5.60 USD) und Cognex (+ 6.56 Prozent auf 65.63 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil PetMed Express (-10.10 Prozent auf 1.83 USD), Ultra Clean (-8.59 Prozent auf 84.93 USD), Applied Materials (-5.12 Prozent auf 507.18 USD), Nortech Systems (-5.02 Prozent auf 12.11 USD) und OraSure Technologies (-4.48 Prozent auf 3.84 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21’380’460 Aktien gehandelt. Mit 4.698 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch