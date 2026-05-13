NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite letztendlich auf grünem Terrain

Am Mittwoch sprang der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 1.20 Prozent auf 26’402.34 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.228 Prozent höher bei 26’147.65 Punkten in den Handel, nach 26’088.20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’474.18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’990.16 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.02 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 23’183.74 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 22’546.67 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 13.05.2025, einen Stand von 19’010.08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 13.63 Prozent zu. Bei 26’474.18 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Methode Electronics (+ 48.18 Prozent auf 13.87 USD), inTest (+ 13.04 Prozent auf 18.81 USD), Corcept Therapeutics (+ 11.57 Prozent auf 57.08 USD), ON Semiconductor (+ 11.14 Prozent auf 115.71 USD) und Synaptics (+ 9.59 Prozent auf 131.06 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Myriad Genetics (-8.35 Prozent auf 3.73 USD), Century Casinos (-7.19 Prozent auf 1.29 USD), Dorel Industries (-6.96 Prozent auf 1.07 USD), Manhattan Associates (-6.88 Prozent auf 125.56 USD) und Geospace Technologies (-6.35 Prozent auf 7.97 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 36’254’153 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.550 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch