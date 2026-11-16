NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
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16.11.2026 16:00:56
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein
Der NASDAQ Composite gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.
Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 1.46 Prozent leichter bei 24’769.22 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 1.13 Prozent schwächer bei 24’853.35 Punkten, nach 25’136.27 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24’882.04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 24’719.38 Einheiten.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 26’140.03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’729.16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22’900.59 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6.60 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Modine Manufacturing (+ 26.22 Prozent auf 133.92 USD), Nortech Systems (+ 13.64 Prozent auf 12.25 USD), USANA Health Sciences (+ 4.24 Prozent auf 13.27 USD), Starbucks (+ 2.69 Prozent auf 109.30 USD) und Abbott Laboratories (+ 2.50 Prozent auf 109.93 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen inTest (-14.71 Prozent auf 12.52 USD), Donegal Group B (-13.12 Prozent auf 24.51 USD), AXT (-11.04 Prozent auf 37.22 USD), 3D Systems (-10.61 Prozent auf 1.48 USD) und Ballard Power (-10.36 Prozent auf 1.26 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 16’388’522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.698 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick
Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert mit 1.17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21.90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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