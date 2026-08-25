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Index-Bewegung 25.08.2026 16:00:52

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite legt zum Start des Dienstagshandels zu

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite legt zum Start des Dienstagshandels zu

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

SIGA Technologies
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Um 15:57 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.69 Prozent höher bei 26’159.67 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.649 Prozent auf 26’148.71 Punkte an der Kurstafel, nach 25’980.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 26’225.83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’134.10 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 24’975.82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der NASDAQ Composite 26’343.97 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21’449.29 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12.58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 10.98 Prozent auf 15.57 USD), LSI Industries (+ 5.87 Prozent auf 20.74 USD), AXT (+ 5.50 Prozent auf 69.00 USD), TTM Technologies (+ 4.93 Prozent auf 112.40 USD) und CIENA (+ 3.21 Prozent auf 383.88 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen inTest (-5.83 Prozent auf 10.66 USD), Lifetime Brands (-4.54 Prozent auf 9.05 USD), Deckers Outdoor (-4.09 Prozent auf 88.31 USD), Consumer Portfolio Services (-3.93 Prozent auf 8.80 USD) und SMC (-3.66 Prozent auf 431.97 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’639’696 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.459 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20.41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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