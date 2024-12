NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite legt schlussendlich zu

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.03 Prozent fester bei 19’572.60 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.943 Prozent tiefer bei 19’190.04 Punkten in den Handel, nach 19’372.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19’168.38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19’758.61 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 2.22 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 20.11.2024, bei 18’966.14 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 20.09.2024, den Stand von 17’948.32 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 20.12.2023, den Stand von 14’777.94 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 32.55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 20’204.58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit BlackBerry (+ 23.83 Prozent auf 3.69 USD), Comtech Telecommunications (+ 22.59 Prozent auf 3.69 USD), MicroStrategy (+ 11.56 Prozent auf 364.20 USD), Innodata (+ 8.17 Prozent auf 43.01 USD) und Ballard Power (+ 8.00 Prozent auf 1.62 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Forward Air (-6.28 Prozent auf 28.93 USD), Digi International (-4.68 Prozent auf 30.74 USD), Geron (-4.64 Prozent auf 3.49 USD), Hub Group (-4.44 Prozent auf 43.07 USD) und ScanSource (-3.98 Prozent auf 47.58 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 103’843’772 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.608 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.03 erwartet. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch