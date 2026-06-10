NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende

Der NASDAQ Composite verlor im NASDAQ-Handel letztendlich 1.98 Prozent auf 25’169.50 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.649 Prozent auf 25’512.07 Punkte an der Kurstafel, nach 25’678.82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 25’145.30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’726.00 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3.44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26’247.08 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 10.03.2026, bei 22’697.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19’714.99 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 8.32 Prozent zu. Bei 27’190.21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 8.84 Prozent auf 85.29 USD), IMAX (+ 5.16 Prozent auf 42.18 USD), Consumer Portfolio Services (+ 4.44 Prozent auf 9.65 USD), Dorel Industries (+ 4.26 Prozent auf 1.15 USD) und WD-40 (+ 4.05 Prozent auf 222.48 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Americas Car-Mart (-55.03 Prozent auf 2.37 USD), EZCORP (-9.45 Prozent auf 29.04 USD), American Superconductor (-9.25 Prozent auf 36.78 USD), Cogent Communications (-8.54 Prozent auf 14.46 USD) und Ballard Power (-7.59 Prozent auf 4.38 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 40’371’607 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.370 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 13.67 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch