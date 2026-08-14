NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt nachmittags

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.42 Prozent schwächer bei 26’691.07 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.180 Prozent höher bei 26’851.15 Punkten in den Handel, nach 26’803.03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 26’862.17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’661.95 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0.040 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’107.01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’635.22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21’710.67 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14.87 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Harmonic (+ 6.50 Prozent auf 13.93 USD), Geospace Technologies (+ 6.42 Prozent auf 5.47 USD), Ceva (+ 6.12 Prozent auf 32.23 USD), Cognex (+ 5.55 Prozent auf 65.01 USD) und Powell Industries (+ 4.39 Prozent auf 213.00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil PetMed Express (-8.87 Prozent auf 1.85 USD), Donegal Group B (-7.59 Prozent auf 22.63 USD), Ultra Clean (-7.20 Prozent auf 86.22 USD), Applied Materials (-5.66 Prozent auf 504.27 USD) und Geron (-5.54 Prozent auf 1.45 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13’281’004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.698 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20.83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch