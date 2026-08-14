Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9410 0.3%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’376 0.6%  Bitcoin 51’107 -0.9%  Dollar 0.8133 -0.1%  Öl 88.7 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich
Sandisk-Aktie nach Rekordrally: Spekulationen über bevorstehenden Aktiensplit
Tesla-Aktie im Blick: Ex-Manager warnt vor Roboterautos als Sicherheitsrisiko
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...

Donegal Grou b Aktie 1229216 / US2577013004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Performance im Fokus 14.08.2026 20:03:27

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt nachmittags

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt nachmittags

Das macht der NASDAQ Composite nachmittags.

PetMed Express
1.58 EUR -9.38%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.42 Prozent schwächer bei 26’691.07 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.180 Prozent höher bei 26’851.15 Punkten in den Handel, nach 26’803.03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 26’862.17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’661.95 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0.040 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’107.01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’635.22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21’710.67 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14.87 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Harmonic (+ 6.50 Prozent auf 13.93 USD), Geospace Technologies (+ 6.42 Prozent auf 5.47 USD), Ceva (+ 6.12 Prozent auf 32.23 USD), Cognex (+ 5.55 Prozent auf 65.01 USD) und Powell Industries (+ 4.39 Prozent auf 213.00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil PetMed Express (-8.87 Prozent auf 1.85 USD), Donegal Group B (-7.59 Prozent auf 22.63 USD), Ultra Clean (-7.20 Prozent auf 86.22 USD), Applied Materials (-5.66 Prozent auf 504.27 USD) und Geron (-5.54 Prozent auf 1.45 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13’281’004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.698 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20.83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu PetMed Express Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten