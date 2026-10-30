NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt letztendlich

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2.86 Prozent tiefer bei 25’437.00 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 2.26 Prozent tiefer bei 25’592.49 Punkten in den Handel, nach 26’184.72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’177.33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’673.00 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 2.27 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 26’861.06 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Stand von 25’122.18 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2025, den Stand von 23’581.14 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.47 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Methanex (+ 14.04 Prozent auf 71.57 USD), Donegal Group B (+ 13.54 Prozent auf 24.99 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 13.33 Prozent auf 927.89 USD), Covenant Transport (+ 7.29 Prozent auf 30.92 USD) und Columbia Sportswear (+ 6.04 Prozent auf 67.54 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Intel (-28.58 Prozent auf 65.76 USD), Credit Acceptance (-19.26 Prozent auf 464.89 USD), Century Casinos (-17.44 Prozent auf 0.52 USD), Cogent Communications (-13.14 Prozent auf 6.74 USD) und QUALCOMM (-11.12 Prozent auf 164.79 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 109’798’667 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.604 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.33 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch