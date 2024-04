NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus

Am Dienstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1.59 Prozent höher bei 15’696.64 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.480 Prozent stärker bei 15’525.55 Punkten in den Handel, nach 15’451.31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 15’510.58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15’730.35 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, den Wert von 16’428.82 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, bei 15’425.94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, den Wert von 12’072.46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 6.30 Prozent. Bei 16’538.86 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Arundel (+ 12.50 Prozent auf 0.18 CHF), Cutera (+ 10.82 Prozent auf 2.15 USD), HealthStream (+ 9.54 Prozent auf 26.41 USD), Repligen (+ 8.76 Prozent auf 171.28 USD) und Enzon Pharmaceuticals (+ 7.75 Prozent auf 0.08 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil JetBlue Airways (-18.77 Prozent auf 6.10 USD), LKQ (-14.88 Prozent auf 41.65 USD), Comtech Telecommunications (-10.23 Prozent auf 1.58 USD), Geron (-6.17 Prozent auf 3.50 USD) und TransAct Technologies (-5.41 Prozent auf 4.55 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 16’992’408 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.785 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 22.73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

