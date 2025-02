NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Der NASDAQ Composite fiel im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.47 Prozent auf 19’962.36 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.135 Prozent tiefer bei 20’029.19 Punkten, nach 20’056.25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 19’795.02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’041.15 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 0.638 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, einen Stand von 19’630.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 18’966.14 Punkte. Vor einem Jahr, am 20.02.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 15’630.78 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 3.53 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 20’118.61 Punkte. Bei 18’831.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit PDF Solutions (+ 11.59 Prozent auf 24.56 USD), Repligen (+ 7.92 Prozent auf 162.67 USD), LKQ (+ 5.96 Prozent auf 41.75 USD), Modine Manufacturing (+ 5.81 Prozent auf 94.09 USD) und Biomarin Pharmaceutical (+ 4.76 Prozent auf 68.73 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Nice Systems (-13.96 Prozent auf 153.59 USD), Cutera (-12.17 Prozent auf 0.45 USD), Corcept Therapeutics (-11.48 Prozent auf 65.09 USD), Innodata (-8.33 Prozent auf 54.56 USD) und American Superconductor (-8.33 Prozent auf 28.83 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 29’811’813 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.524 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

