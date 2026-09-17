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NASDAQ Composite-Marktbericht 17.09.2026 16:01:05

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Beim NASDAQ Composite lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

CIENA
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Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr Gewinne in Höhe von 1.34 Prozent auf 26’326.34 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1.54 Prozent stärker bei 26’377.86 Punkten, nach 25’978.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’289.94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’395.38 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 1.18 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 26’644.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26’021.66 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22’261.33 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13.30 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit CIENA (+ 8.21 Prozent auf 368.44 USD), FormFactor (+ 7.31 Prozent auf 112.48 USD), 3D Systems (+ 7.01 Prozent auf 3.36 USD), American Superconductor (+ 5.18 Prozent auf 29.25 USD) und Intel (+ 4.98 Prozent auf 106.08 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Mind CTI (-4.76 Prozent auf 1.00 USD), Nortech Systems (-4.43 Prozent auf 11.00 USD), Pegasystems (-4.32 Prozent auf 35.25 USD), Salesforce (-3.01 Prozent auf 243.00 USD) und inTest (-2.71 Prozent auf 10.41 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 3’967’427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.453 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.35 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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