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Keurig Dr Pepper Aktie 42514316 / US49271V1008

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Keurig Dr Pepper-Aktionärsvergütung 17.06.2026 16:36:19

NASDAQ 100-Wert Keurig Dr Pepper-Aktie: Über diese Dividende können sich Keurig Dr Pepper-Aktionäre freuen

NASDAQ 100-Wert Keurig Dr Pepper-Aktie: Über diese Dividende können sich Keurig Dr Pepper-Aktionäre freuen

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Keurig Dr Pepper-Dividendenauszahlung aus.

Keurig Dr Pepper
25.30 CHF -0.87%
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Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ 100-Titel Keurig Dr Pepper am 16.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0.92 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Keurig Dr Pepper-Dividende im Vorjahresvergleich um 3.37 Prozent erhöht. Keurig Dr Pepper zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 1.25 Mrd. USD. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 4.69 Prozent angehoben.

Veränderung der Keurig Dr Pepper-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Keurig Dr Pepper-Papier via NASDAQ bei einem Wert von 32.00 USD aus dem Geschäft. Der Keurig Dr Pepper-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3.28 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2.77 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 1 Jahr fiel der Kurs von Keurig Dr Pepper via NASDAQ um 2.65 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 7.33 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Keurig Dr Pepper

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0.94 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2.94 Prozent fallen.

Fundamentaldaten der Keurig Dr Pepper-Aktie

Der Börsenwert des NASDAQ 100-Unternehmens Keurig Dr Pepper steht aktuell bei 43.173 Mrd. USD. Keurig Dr Pepper besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18.36. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Keurig Dr Pepper auf 16.603 Mrd.USD, das EPS machte 1.53 USD aus.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,bluebay / Shutterstock.com
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