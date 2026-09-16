NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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16.09.2026 20:03:29
NASDAQ 100-Handel aktuell: So steht der NASDAQ 100 nachmittags
Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.
Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.76 Prozent stärker bei 29’156.79 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.595 Prozent höher bei 29’110.04 Punkten, nach 28’937.84 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 29’068.24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29’235.89 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.920 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 30’046.14 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 29’968.13 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 24’274.25 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 15.67 Prozent aufwärts. Bei 30’762.20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lumentum (+ 8.10 Prozent auf 906.88 USD), Astera Labs (+ 5.48 Prozent auf 266.37 USD), Axon Enterprise (+ 5.30 Prozent auf 465.53 USD), Nebius (+ 4.79 Prozent auf 217.31 USD) und SpaceX (+ 4.65 Prozent auf 150.16 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Diamondback Energy (-7.71 Prozent auf 195.21 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.03 Prozent auf 125.67 USD), Old Dominion Freight Line (-2.89 Prozent auf 175.73 USD), Intuit (-2.13 Prozent auf 322.26 USD) und Adobe (-2.08 Prozent auf 252.41 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14’471’078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.402 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick
Die Micron Technology-Aktie hat mit 5.93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6.48 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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