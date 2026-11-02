NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ 100-Kursentwicklung
|
02.11.2026 16:00:56
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart freundlich
Das macht der NASDAQ 100 am ersten Tag der Woche.
Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.58 Prozent höher bei 28’548.69 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.621 Prozent auf 28’561.17 Punkte an der Kurstafel, nach 28’384.85 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 28’606.08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28’492.02 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, stand der NASDAQ 100 bei 30’807.93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 28’274.20 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 25’858.13 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.26 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell IDEXX Laboratories (+ 17.20 Prozent auf 646.00 USD), PDD (+ 4.91 Prozent auf 82.47 USD), SpaceX (+ 4.82 Prozent auf 141.22 USD), Marriott (+ 4.66 Prozent auf 417.90 USD) und Amazon (+ 3.77 Prozent auf 249.42 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Lumentum (-9.48 Prozent auf 761.03 USD), Marvell Technology (-5.52 Prozent auf 185.56 USD), Nebius (-4.74 Prozent auf 146.84 USD), CoreWeave (-4.52 Prozent auf 52.39 USD) und Seagate Technology (-4.03 Prozent auf 618.61 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 5’877’042 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.493 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf
Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|28’547.09
|0.57%
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX etwas höher -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.