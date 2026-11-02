NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart freundlich

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.58 Prozent höher bei 28’548.69 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.621 Prozent auf 28’561.17 Punkte an der Kurstafel, nach 28’384.85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 28’606.08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28’492.02 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, stand der NASDAQ 100 bei 30’807.93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 28’274.20 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 25’858.13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.26 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell IDEXX Laboratories (+ 17.20 Prozent auf 646.00 USD), PDD (+ 4.91 Prozent auf 82.47 USD), SpaceX (+ 4.82 Prozent auf 141.22 USD), Marriott (+ 4.66 Prozent auf 417.90 USD) und Amazon (+ 3.77 Prozent auf 249.42 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Lumentum (-9.48 Prozent auf 761.03 USD), Marvell Technology (-5.52 Prozent auf 185.56 USD), Nebius (-4.74 Prozent auf 146.84 USD), CoreWeave (-4.52 Prozent auf 52.39 USD) und Seagate Technology (-4.03 Prozent auf 618.61 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 5’877’042 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.493 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch