NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende schwächer

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.94 Prozent schwächer bei 18’121.78 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1.18 Prozent auf 18’076.43 Punkte an der Kurstafel, nach 18’293.20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18’135.57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’002.27 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 18’302.91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.01.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 16’543.94 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, einen Stand von 13’181.35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9.54 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18’464.70 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Fortinet (+ 1.52 Prozent auf 68.85 USD), Xcel Energy (+ 1.50 Prozent auf 54.08 USD), Atlassian A (+ 1.37 Prozent auf 196.02 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1.23 Prozent auf 497.37 USD) und Constellation Energy (+ 1.16 Prozent auf 188.13 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Tesla (-4.90 Prozent auf 166.63 USD), ON Semiconductor (-4.56 Prozent auf 70.48 USD), Walgreens Boots Alliance (-4.20 Prozent auf 18.72 USD), Autodesk (-4.14 Prozent auf 248.71 USD) und Enphase Energy (-4.01 Prozent auf 113.55 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 20’778’379 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2.914 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

