NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 2.56 Prozent höher bei 19’839.83 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 2.35 Prozent höher bei 19’798.71 Punkten, nach 19’344.49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19’951.79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 19’723.94 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2.20 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.08.2024, bei 19’766.49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19’908.86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 15’191.23 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 19.92 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’690.97 Punkten. 16’249.19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Tesla (+ 7.36 Prozent auf 243.92 USD), JDcom (+ 6.76 Prozent auf 28.74 USD), PayPal (+ 6.09 Prozent auf 77.57 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.70 Prozent auf 156.74 USD) und Applied Materials (+ 5.68 Prozent auf 196.71 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Moderna (-2.63 Prozent auf 68.02 USD), Charter A (-2.44 Prozent auf 331.34 USD), Dollar Tree (-2.37 Prozent auf 73.88 USD), Enphase Energy (-1.99 Prozent auf 117.36 USD) und O Reilly Automotive (-1.55 Prozent auf 1’115.65 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 62’991’384 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.959 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.85 erwartet. Im Index weist die Diamondback Energy-Aktie mit 5.00 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch