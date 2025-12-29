Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’241 0.0%  SPI 18’185 0.0%  Dow 48’462 -0.5%  DAX 24’351 0.1%  Euro 0.9293 0.0%  EStoxx50 5’752 0.1%  Gold 4’332 -4.4%  Bitcoin 68’828 -0.7%  Dollar 0.7894 0.0%  Öl 61.7 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Idorsia36346343
Top News
KI-Aktien im Fokus: Gehört NVIDIA weiterhin zu den Top-Picks von Fidelity?
DigitalBridge-Aktie +10%: SoftBank treibt anscheinend mit Übernahme KI-Strategie voran
NVIDIA-Aktie gefragt: Chipriese erhält nicht-exklusive Produktlizenz von Groq und übernimmt Teil der Mitarbeiter
Darum bewegen sich Dollar, Euro und Franken nur gering
Kapitalmarkt 2026: PIMCO analysiert Chancen bei Anleihen, Aktien, Krypto und Gold
Suche...
eToro entdecken

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’525.56
Pkt
-118.83
Pkt
-0.46 %
23:12:48
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ 100-Marktbericht 29.12.2025 22:33:45

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Rot

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Rot

Der NASDAQ 100 verlor am Montag an Boden.

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0.46 Prozent leichter bei 25’525.56 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.710 Prozent auf 25’462.25 Punkte an der Kurstafel, nach 25’644.39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25’440.97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’598.14 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25’434.89 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24’611.35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21’473.01 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21.69 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Micron Technology (+ 3.36 Prozent auf 294.37 USD), eBay (+ 2.97 Prozent auf 87.74 USD), Verisk Analytics A (+ 2.00 Prozent auf 224.74 USD), lululemon athletica (+ 1.71 Prozent auf 212.54 USD) und Diamondback Energy (+ 1.54 Prozent auf 148.57 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Tesla (-3.27 Prozent auf 459.64 USD), Palantir (-2.40 Prozent auf 184.18 USD), AppLovin (-2.16 Prozent auf 698.82 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2.15 Prozent auf 155.39 USD) und Zoom Communications (-1.94 Prozent auf 86.33 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 25’143’401 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.931 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’799.83 19.05 SJVBHU
Short 14’060.67 13.79 SAPBKU
Short 14’613.37 8.77 SB5BKU
SMI-Kurs: 13’240.59 29.12.2025 17:30:02
Long 12’682.92 19.62 SJ9BYU
Long 12’406.14 13.94 SP2B8U
Long 11’864.90 8.92 SQBBAU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Treffen von Trump und Selenskyj: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS in Rot
Bitcoin im Visier: Ripple-Chef mit bullisher Krypto-Prognose für 2026
DigitalBridge-Aktie +10%: SoftBank treibt anscheinend mit Übernahme KI-Strategie voran
Realty Income-Aktie zeigt wenig Bewegung trotz Investition und Dividendenschritt
Rekord-Auftragsbuch bei Electro Optic Systems: EOS-Aktie im Fokus der Analysten
Kapitalmarkt 2026: PIMCO analysiert Chancen bei Anleihen, Aktien, Krypto und Gold
KI-Aktien im Fokus: Gehört NVIDIA weiterhin zu den Top-Picks von Fidelity?
Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: SMI und DAX schliessen wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 52: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’525.56 -0.46%

finanzen.net News

Datum Titel
22:43 ROUNDUP 2: Trump unterstützt bei Neuaufrüstung Angriffe auf Iran
22:25 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Tesla sowie Gold- und Silberproduzenten schwach
22:17 Aktien New York Schluss: Tesla sowie Gold- und Silberproduzenten unter Druck
22:16 Netanjahu kündigt Auszeichnung Trumps mit Israel-Preis an
21:52 ROUNDUP: Trump unterstützt bei Neuaufrüstung Angriffe auf Iran
21:11 ROUNDUP: Putin wirft Kiew Angriff auf Residenz vor - Selenskyj: Lüge
20:57 Trump unterstützt bei Neuaufrüstung Angriffe auf Iran
20:46 Devisen: Euro gibt zum US-Dollar etwas nach
20:38 'Große Explosion': Trump bestätigt US-Angriff in Venezuela
20:35 ROUNDUP 2: Putin informiert Trump über Kiews Angriff - Selenskyj spricht von