NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Rot

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0.46 Prozent leichter bei 25’525.56 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.710 Prozent auf 25’462.25 Punkte an der Kurstafel, nach 25’644.39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25’440.97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’598.14 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25’434.89 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24’611.35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21’473.01 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21.69 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Micron Technology (+ 3.36 Prozent auf 294.37 USD), eBay (+ 2.97 Prozent auf 87.74 USD), Verisk Analytics A (+ 2.00 Prozent auf 224.74 USD), lululemon athletica (+ 1.71 Prozent auf 212.54 USD) und Diamondback Energy (+ 1.54 Prozent auf 148.57 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Tesla (-3.27 Prozent auf 459.64 USD), Palantir (-2.40 Prozent auf 184.18 USD), AppLovin (-2.16 Prozent auf 698.82 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2.15 Prozent auf 155.39 USD) und Zoom Communications (-1.94 Prozent auf 86.33 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 25’143’401 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.931 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

