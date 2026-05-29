NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels freundlich

Letztendlich verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.36 Prozent auf 30’333.18 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.364 Prozent fester bei 30’333.86 Punkten in den Freitagshandel, nach 30’223.89 Punkten am Vortag.

Bei 30’210.01 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 30’470.03 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.60 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 29.04.2026, einen Stand von 27’186.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 24’960.04 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21’363.95 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 20.34 Prozent nach oben. 30’470.03 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Atlassian (+ 15.35 Prozent auf 107.61 USD), Workday (+ 12.45 Prozent auf 146.19 USD), Datadog A (+ 9.82 Prozent auf 247.35 USD), Palo Alto Networks (+ 9.28 Prozent auf 281.69 USD) und Palantir (+ 9.21 Prozent auf 156.54 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Intel (-5.14 Prozent auf 114.68 USD), Autodesk (-4.00 Prozent auf 231.31 USD), Costco Wholesale (-3.91 Prozent auf 956.32 USD), NXP Semiconductors (-2.70 Prozent auf 321.35 USD) und Walmart (-2.65 Prozent auf 115.75 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 117’444’044 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.416 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.58 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch