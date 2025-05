NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Schlussendlich stieg der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.21 Prozent auf 21’363.95 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.38 Prozent stärker bei 21’611.54 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 21’318.17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 21’260.72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 21’611.54 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.766 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 29.04.2025, den Stand von 19’544.95 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 28.02.2025, einen Stand von 20’884.41 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 29.05.2024, bei 18’736.75 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 1.85 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 22’222.61 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell JDcom (+ 4.31 Prozent auf 32.94 USD), Biogen (+ 4.09 Prozent auf 132.75 USD), NVIDIA (+ 3.25 Prozent auf 139.19 USD), Gilead Sciences (+ 2.46 Prozent auf 111.11 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 2.29 Prozent auf 605.39 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-8.37 Prozent auf 2.41 USD), Arm (-5.49 Prozent auf 128.10 USD), Atlassian (-4.27 Prozent auf 203.93 USD), Charter A (-2.84 Prozent auf 395.81 USD) und Axon Enterprise (-2.76 Prozent auf 730.29 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 83’144’976 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3.015 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

