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NASDAQ 100 im Blick 31.08.2026 20:03:21

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich leichter

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich leichter

Am Montag herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Um 20:01 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.19 Prozent auf 29’377.38 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.099 Prozent auf 29’404.29 Punkte an der Kurstafel, nach 29’433.43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’304.49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’465.00 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, mit 28’274.20 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 30’333.18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23’415.42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16.55 Prozent nach oben. Bei 30’762.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Tesla (+ 5.37 Prozent auf 367.48 USD), CrowdStrike (+ 4.13 Prozent auf 227.41 USD), QUALCOMM (+ 3.25 Prozent auf 169.52 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2.84 Prozent auf 130.92 USD) und Fortinet (+ 2.61 Prozent auf 170.33 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Take Two (-6.01 Prozent auf 221.25 USD), Axon Enterprise (-6.00 Prozent auf 564.71 USD), Shopify A (-4.00 Prozent auf 146.79 USD), Airbnb (-3.14 Prozent auf 183.48 USD) und Workday (-2.97 Prozent auf 198.65 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 10’873’715 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.525 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Micron Technology-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 6.24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’183.41 13.85 SMYBKU
Short 15’773.58 8.83 STBNIU
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Long 13’709.51 20.00 SZBKGU
Long 13’377.90 13.78 SJBMDU
Long 12’817.36 8.97 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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