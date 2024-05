NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht Verluste

Am Dienstag verbucht der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0.05 Prozent auf 18’664.21 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.376 Prozent auf 18’603.99 Punkte an der Kurstafel, nach 18’674.19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 18’678.08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’589.91 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17’037.65 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, bei 17’478.91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 13’803.49 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 12.82 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 18’703.83 Punkte. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AstraZeneca (+ 2.28 Prozent auf 78.87 USD), eBay (+ 2.08 Prozent auf 52.31 USD), Tesla (+ 2.05 Prozent auf 178.53 USD), Constellation Energy (+ 2.03 Prozent auf 219.44 USD) und Zoom Video Communications (+ 1.54 Prozent auf 65.08 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Walgreens Boots Alliance (-4.85 Prozent auf 16.96 USD), JDcom (-3.71 Prozent auf 33.46 USD), Palo Alto Networks (-3.19 Prozent auf 313.43 USD), ON Semiconductor (-2.49 Prozent auf 72.43 USD) und Fortinet (-2.17 Prozent auf 60.99 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’216’092 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.876 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

