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NASDAQ 100-Marktbericht 25.09.2026 22:34:00

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Freitag zum Handelsende.

Letztendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.42 Prozent fester bei 30’608.13 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.127 Prozent stärker bei 30’517.46 Punkten, nach 30’478.86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 30’413.58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30’667.56 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2.21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’209.23 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 29’440.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24’397.31 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21.43 Prozent nach oben. Bei 30’770.63 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Datadog A (+ 5.68 Prozent auf 271.52 USD), Microchip Technology (+ 5.36 Prozent auf 78.69 USD), PayPal (+ 5.13 Prozent auf 48.23 EUR), Booking (+ 4.15 Prozent auf 163.95 USD) und Airbnb (+ 4.02 Prozent auf 157.47 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Palo Alto Networks (-3.89 Prozent auf 374.74 USD), Intel (-3.45 Prozent auf 123.00 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3.33 Prozent auf 751.66 USD), CoreWeave (-3.00 Prozent auf 87.43 USD) und Fortinet (-2.92 Prozent auf 173.46 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 26’263’367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.774 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.38 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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