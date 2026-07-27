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NASDAQ 100-Kursentwicklung 27.07.2026 18:00:12

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht mittags Verluste

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht mittags Verluste

Das macht das Börsenbarometer in New York am Montag.

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr 0.81 Prozent auf 27’899.36 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1.01 Prozent auf 28’412.31 Punkte an der Kurstafel, nach 28’128.34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 28’460.20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27’786.54 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29’118.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 27’305.68 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Stand von 23’272.25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.68 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Shopify A (+ 8.87 Prozent auf 123.84 USD), Workday (+ 8.81 Prozent auf 147.27 USD), Thomson Reuters (+ 7.70 Prozent auf 97.09 USD), Autodesk (+ 6.52 Prozent auf 223.42 USD) und Baker Hughes (+ 6.10 Prozent auf 60.74 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Sandisk (-11.52 Prozent auf 1’271.00 USD), Lam Research (-8.49 Prozent auf 279.29 USD), ASML (-8.09 Prozent auf 1’614.89 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7.98 Prozent auf 480.32 USD) und Lumentum (-7.85 Prozent auf 703.12 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12’946’106 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.385 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.25 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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