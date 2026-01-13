NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende

Am Dienstag beendete der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0.18 Prozent) bei 25’741.95 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.032 Prozent auf 25’779.28 Punkte an der Kurstafel, nach 25’787.66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25’873.18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’642.11 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 25’196.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24’750.25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 20’784.72 Punkten berechnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 7.33 Prozent auf 47.29 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6.63 Prozent auf 172.99 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.39 Prozent auf 220.97 USD), CoStar Group (+ 4.25 Prozent auf 61.82 USD) und Diamondback Energy (+ 2.47 Prozent auf 151.21 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Atlassian (-5.84 Prozent auf 137.89 USD), Adobe (-5.41 Prozent auf 309.93 USD), PDD (-5.40 Prozent auf 112.32 USD), Intuit (-4.75 Prozent auf 605.28 USD) und Charter A (-4.25 Prozent auf 197.89 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 37’307’695 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.852 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 hat die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch