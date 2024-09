NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 19’972.61 Punkten ab. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.113 Prozent tiefer bei 19’922.28 Punkten, nach 19’944.84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19’921.22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20’043.43 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.624 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 19’720.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19’701.13 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 25.09.2023, einen Wert von 14’768.90 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 20.72 Prozent zu Buche. Bei 20’690.97 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Constellation Energy (+ 3.70 Prozent auf 262.86 USD), Intel (+ 3.20 Prozent auf 23.54 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.34 Prozent auf 162.02 USD), Arm (+ 2.18 Prozent auf 146.43 USD) und NVIDIA (+ 2.18 Prozent auf 123.51 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Amgen (-5.46 Prozent auf 312.86 USD), Lucid (-3.93 Prozent auf 3.42 USD), CoStar Group (-3.46 Prozent auf 73.70 USD), Enphase Energy (-2.91 Prozent auf 113.29 USD) und DexCom (-2.81 Prozent auf 66.73 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 46’591’932 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.076 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die JDcom-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Diamondback Energy-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch