NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag fester

Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.12 Prozent auf 16’927.62 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.335 Prozent stärker bei 16’963.52 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16’906.80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 16’969.17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’910.74 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 0.659 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 28.11.2023, den Wert von 16’010.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 14’702.77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.12.2022, lag der NASDAQ 100 noch bei 10’679.34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 55.83 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 16’969.17 Punkten. Bei 10’696.42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit JDcom (+ 2.95 Prozent auf 28.57 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.41 Prozent auf 149.59 USD), Exelon (+ 1.40 Prozent auf 35.91 USD), Sirius XM (+ 1.19 Prozent auf 5.55 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 1.18 Prozent auf 146.16 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Tesla (-2.04 Prozent auf 256.10 USD), Moderna (-1.97 Prozent auf 98.75 USD), Lucid (-1.50 Prozent auf 4.26 USD), Diamondback Energy (-1.13 Prozent auf 156.31 USD) und GLOBALFOUNDRIES (-1.04 Prozent auf 61.59 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 8’363’501 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2.701 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.01 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.34 Prozent an der Spitze im Index.

