NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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29.10.2026 18:00:30
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert mittags im Minus
Der NASDAQ 100 verliert am vierten Tag der Woche an Boden.
Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.32 Prozent leichter bei 29’420.74 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.31 Prozent schwächer bei 29’421.18 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29’813.16 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’257.05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29’517.80 Einheiten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.27 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 29.09.2026, den Stand von 30’339.33 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2026, einen Stand von 27’192.31 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 26’119.85 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 16.72 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
NASDAQ 100-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell KLA (+ 5.66 Prozent auf 167.76 USD), DoorDash (+ 4.51 Prozent auf 177.13 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 4.13 Prozent auf 56.78 USD), Rocket Lab (+ 3.84 Prozent auf 60.85 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.42 Prozent auf 633.46 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Alnylam Pharmaceuticals (-22.41 Prozent auf 180.31 USD), Fortinet (-22.30 Prozent auf 135.26 USD), Alphabet A (ex Google) (-12.27 Prozent auf 285.03 USD), Alphabet C (ex Google) (-12.09 Prozent auf 282.96 USD) und Marvell Technology (-11.93 Prozent auf 221.64 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Im NASDAQ 100 ist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 19’419’747 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4.657 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick
Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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