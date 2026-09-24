NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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24.09.2026 18:00:11
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags im Minus
Am Donnerstagmittag ziehen sich die Anleger in New York zurück.
Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr 0.67 Prozent auf 30’266.30 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.804 Prozent auf 30’225.19 Punkte an der Kurstafel, nach 30’470.29 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 30’346.92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30’204.16 Punkten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29’023.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29’220.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24’503.57 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 20.07 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’770.63 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Nebius (+ 6.09 Prozent auf 240.40 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.11 Prozent auf 767.24 USD), Diamondback Energy (+ 3.09 Prozent auf 191.39 USD), Cadence Design Systems (+ 2.96 Prozent auf 318.24 USD) und Cintas (+ 2.58 Prozent auf 196.92 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Arm (-6.64 Prozent auf 310.48 USD), Western Digital (-3.59 Prozent auf 456.69 USD), Axon Enterprise (-3.55 Prozent auf 434.62 USD), Sandisk (-2.94 Prozent auf 1’763.16 USD) und Microchip Technology (-2.89 Prozent auf 73.35 USD) unter Druck.
Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 8’609’187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.845 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.49 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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