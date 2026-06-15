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NASDAQ 100-Kursentwicklung 15.06.2026 20:03:34

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mit sattem Kursplus

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mit sattem Kursplus

Börsianer in New York strömen am Montagnachmittag scharenweise an den Markt.

Um 20:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 3.02 Prozent stärker bei 30’531.07 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 2.21 Prozent stärker bei 30’289.97 Punkten in den Montagshandel, nach 29’635.95 Punkten am Vortag.

Bei 30’587.16 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 30’285.63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29’125.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24’380.73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21’631.04 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21.13 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Micron Technology (+ 9.73 Prozent auf 1’077.08 USD), Marvell Technology (+ 9.17 Prozent auf 305.36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8.57 Prozent auf 134.60 USD), Arm (+ 7.88 Prozent auf 410.81 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.39 Prozent auf 549.38 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Fiserv (-10.14 Prozent auf 48.33 USD), Enphase Energy (-3.61 Prozent auf 52.62 USD), Old Dominion Freight Line (-3.15 Prozent auf 238.00 USD), Charter A (-2.89 Prozent auf 141.60 USD) und Cognizant (-2.61 Prozent auf 50.81 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 17’674’676 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4.279 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.58 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Short 14’577.29 13.99 SRB5DU
Short 15’116.66 8.96 SJYB2U
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Long 13’152.44 19.31 SPBO2U
Long 12’876.53 13.85 SDFBZU
Long 12’332.48 8.96 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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