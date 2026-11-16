NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 1.63 Prozent auf 27’489.19 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.43 Prozent tiefer bei 27’543.64 Punkten in den Montagshandel, nach 27’943.74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 27’621.64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27’401.20 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29’187.55 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 30’046.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 25’008.24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9.06 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Kraft Heinz Company (+ 4.25 Prozent auf 25.52 USD), Starbucks (+ 2.69 Prozent auf 109.30 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 1.73 Prozent auf 62.75 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 1.56 Prozent auf 547.00 USD) und Gilead Sciences (+ 1.54 Prozent auf 170.67 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Lumentum (-6.04 Prozent auf 560.59 USD), Sandisk (-5.86 Prozent auf 833.18 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5.81 Prozent auf 105.14 USD), Micron Technology (-5.56 Prozent auf 735.00 USD) und Astera Labs (-5.56 Prozent auf 209.50 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16’388’522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.698 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.43 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.38 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch