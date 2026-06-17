NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt zu

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.49 Prozent stärker bei 30’116.31 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.643 Prozent stärker bei 30’160.74 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29’968.13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’208.94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29’968.60 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 0.573 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 29’125.20 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 17.03.2026, einen Stand von 24’780.42 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 17.06.2025, einen Wert von 21’719.08 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 19.48 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Applied Materials (+ 7.61 Prozent auf 611.48 USD), Arm (+ 6.51 Prozent auf 422.13 USD), ASML (+ 6.44 Prozent auf 1’920.14 USD), Synopsys (+ 5.60 Prozent auf 473.49 USD) und Broadcom (+ 5.34 Prozent auf 396.81 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-3.24 Prozent auf 580.74 USD), Old Dominion Freight Line (-2.97 Prozent auf 224.74 USD), AppLovin (-2.95 Prozent auf 500.00 USD), Charter A (-2.76 Prozent auf 137.87 USD) und Zoom Communications (-2.69 Prozent auf 89.59 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’779’958 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4.429 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2.60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6.74 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch