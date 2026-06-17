Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’815 0.4%  SPI 19’512 0.5%  Dow 52’208 0.4%  DAX 24’932 0.1%  Euro 0.9194 -0.2%  EStoxx50 6’297 0.6%  Gold 4’362 0.7%  Bitcoin 52’057 0.1%  Dollar 0.7931 0.0%  Öl 79.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Sika41879292Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nach der Schwächephase: Worauf es beim Goldpreis jetzt ankommt
JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
ETF-Preisbildung in Stressphasen: Das müssen Anleger über Premium und Discount bei ETFs wissen
BMW reduziert Prognose deutlich - Aktie sackt ab
Bayer-Aktie: Gericht verweist Roundup-Vergleich zurück nach Missouri
Suche...
eToro entdecken

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

30’097.97
Pkt
129.85
Pkt
0.43 %
18:13:13
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

NASDAQ 100-Performance im Fokus 17.06.2026 18:00:57

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt zu

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt zu

Der NASDAQ 100 steigt am Mittag.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.49 Prozent stärker bei 30’116.31 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.643 Prozent stärker bei 30’160.74 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29’968.13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’208.94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29’968.60 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 0.573 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 29’125.20 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 17.03.2026, einen Stand von 24’780.42 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 17.06.2025, einen Wert von 21’719.08 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 19.48 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Applied Materials (+ 7.61 Prozent auf 611.48 USD), Arm (+ 6.51 Prozent auf 422.13 USD), ASML (+ 6.44 Prozent auf 1’920.14 USD), Synopsys (+ 5.60 Prozent auf 473.49 USD) und Broadcom (+ 5.34 Prozent auf 396.81 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-3.24 Prozent auf 580.74 USD), Old Dominion Freight Line (-2.97 Prozent auf 224.74 USD), AppLovin (-2.95 Prozent auf 500.00 USD), Charter A (-2.76 Prozent auf 137.87 USD) und Zoom Communications (-2.69 Prozent auf 89.59 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’779’958 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4.429 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2.60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6.74 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung

Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

13:50 EZB hebt Zinsen an: Drei Gradmesser für den Finanzstandort Deutschland
09:38 Marktüberblick: BMW im Fokus
09:09 SMI-Aufschwung hält an
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Aufwärtsdynamik lässt nach
16.06.26 Julius Bär: 25.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
16.06.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Novartis, Swiss Re, Swisscom, UBS
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’353.71 19.38 SQEBJU
Short 14’654.32 13.63 S3OBDU
Short 15’183.47 8.91 SX0BIU
SMI-Kurs: 13’815.24 17.06.2026 17:30:33
Long 12’912.22 13.76 SE2BZU
Long 12’367.11 8.94 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold zieht bei Reserveanlagen an US-Dollar vorbei: Weshalb Notenbanken plötzlich umdenken
SpaceX-Aktie setzt Höhenflug fort: Zukauf von KI-Experte Cursor in Milliardendeal
Diese KI-Aktien könnten laut Fondsmanager wichtiger sein als NVIDIA
Siegfried-Aktie sinkt: Grossanlage zur Herstellung von Wirkstoffen in Minden eingeweiht
Strategy-Aktie im Fokus: Ein Blick hinter die Milliarden-Bitcoin-Wette
Dow vs. S&P 500 - Warum die Index-Wahl an der Börse kaum relevant ist
SpaceX-Optionen ziehen Anleger an - Experten mahnen zur Vorsicht - Aktie erstmals im Minus
Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben
Bayer erzielt wichtigen Erfolg in den USA - Aktie dennoch im Minus
Roter Handelsschluss: Micron Technology-Aktie setzt Rally nur zeitweise fort - auch QUALCOMM und Sandisk im Fokus

Top-Rankings

KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 24: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 30’109.81 0.47%