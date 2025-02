NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.94 Prozent tiefer bei 21’276.38 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1.83 Prozent auf 21’084.64 Punkte an der Kurstafel, nach 21’478.05 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 21’004.35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 21’353.68 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 03.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21’326.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, einen Stand von 20’033.14 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 17’642.73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 1.43 Prozent. Bei 21’945.48 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’538.33 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell IDEXX Laboratories (+ 11.01 Prozent auf 468.52 USD), Enphase Energy (+ 5.35 Prozent auf 65.61 USD), Baker Hughes (+ 2.45 Prozent auf 47.31 USD), Axon Enterprise (+ 2.26 Prozent auf 666.90 USD) und Atlassian (+ 2.24 Prozent auf 313.64 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Pinduoduo (spons ADRs) (-4.92 Prozent auf 106.40 USD), Tesla (-4.67 Prozent auf 385.72 USD), Apple (-4.15 Prozent auf 226.20 USD), MercadoLibre (-3.24 Prozent auf 1’859.95 USD) und Microchip Technology (-3.20 Prozent auf 52.56 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 39’013’011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.474 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die JDcom-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch