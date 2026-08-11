NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.22 Prozent tiefer bei 29’555.94 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.246 Prozent auf 29’694.70 Punkte an der Kurstafel, nach 29’621.80 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 29’535.21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29’705.80 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’825.11 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Wert von 29’320.66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23’526.63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17.26 Prozent. Bei 30’762.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Axon Enterprise (+ 4.98 Prozent auf 626.01 USD), MercadoLibre (+ 4.72 Prozent auf 1’910.49 USD), Nebius (+ 4.24 Prozent auf 191.92 USD), Teradyne (+ 4.06 Prozent auf 379.91 USD) und ASML (+ 3.68 Prozent auf 1’797.34 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Monster Beverage (-50.37 Prozent auf 45.38 USD), AppLovin (-4.13 Prozent auf 324.99 USD), Honeywell Technologies (-3.45 Prozent auf 234.54 USD), Datadog A (-3.24 Prozent auf 252.33 USD) und SpaceX (-2.98 Prozent auf 134.60 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 23’065’377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.697 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Comcast-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch