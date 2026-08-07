NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Gewinnzone

Um 17:58 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.09 Prozent auf 29’694.77 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.760 Prozent auf 29’596.45 Punkte an der Kurstafel, nach 29’373.33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29’452.71 Punkte, das Tageshoch hingegen 29’738.94 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 5.01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29’173.02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28’563.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23’389.53 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 17.81 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Airbnb (+ 15.62 Prozent auf 175.32 USD), Microchip Technology (+ 12.98 Prozent auf 84.01 USD), SpaceX (+ 12.09 Prozent auf 128.81 USD), Palantir (+ 8.83 Prozent auf 169.69 USD) und Rocket Lab (+ 8.00 Prozent auf 81.72 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Seagate Technology (-6.04 Prozent auf 801.43 USD), Western Digital (-4.16 Prozent auf 432.75 USD), Monster Beverage (-3.74 Prozent auf 90.64 USD), Sandisk (-2.17 Prozent auf 1’231.28 USD) und Nebius (-1.92 Prozent auf 186.24 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 28’359’868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.604 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Comcast-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch