Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Nestlé3886335Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758NVIDIA994529Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Suche...
Plus500 Depot

Nebius Aktie 12955842 / NL0009805522

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 07.08.2026 18:00:37

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Gewinnzone

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 entwickelt sich heute positiv.

Nebius
147.69 CHF -11.37%
Kaufen Verkaufen

Um 17:58 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.09 Prozent auf 29’694.77 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.760 Prozent auf 29’596.45 Punkte an der Kurstafel, nach 29’373.33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29’452.71 Punkte, das Tageshoch hingegen 29’738.94 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 5.01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29’173.02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28’563.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23’389.53 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 17.81 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Airbnb (+ 15.62 Prozent auf 175.32 USD), Microchip Technology (+ 12.98 Prozent auf 84.01 USD), SpaceX (+ 12.09 Prozent auf 128.81 USD), Palantir (+ 8.83 Prozent auf 169.69 USD) und Rocket Lab (+ 8.00 Prozent auf 81.72 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Seagate Technology (-6.04 Prozent auf 801.43 USD), Western Digital (-4.16 Prozent auf 432.75 USD), Monster Beverage (-3.74 Prozent auf 90.64 USD), Sandisk (-2.17 Prozent auf 1’231.28 USD) und Nebius (-1.92 Prozent auf 186.24 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 28’359’868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.604 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Comcast-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Seagate Technology

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten