NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Gewinnzone

Am Dienstag steigt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0.55 Prozent auf 19’961.21 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.329 Prozent auf 19’917.56 Punkte an der Kurstafel, nach 19’852.20 Punkten am Vortag.

Bei 19’739.67 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 19’983.16 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19’720.87 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2024, lag der NASDAQ 100 bei 19’474.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 14’701.10 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 20.66 Prozent zu Buche. Bei 20’690.97 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell JDcom (+ 10.94 Prozent auf 33.02 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 10.58 Prozent auf 113.12 USD), Lululemon Athletica (+ 2.88 Prozent auf 267.27 USD), NVIDIA (+ 2.85 Prozent auf 119.57 USD) und eBay (+ 2.65 Prozent auf 65.13 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Regeneron Pharmaceuticals (-4.08 Prozent auf 1’047.39 USD), Charter A (-2.38 Prozent auf 323.72 USD), CrowdStrike (-1.63 Prozent auf 288.35 USD), Align Technology (-1.57 Prozent auf 249.18 USD) und Costco Wholesale (-1.52 Prozent auf 903.11 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 16’877’737 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.121 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8.85 zu Buche schlagen. Mit 4.81 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

