NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt am Dienstagmittag nach

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.50 Prozent auf 28’980.12 Punkte zurück. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.093 Prozent auf 29’100.16 Punkte an der Kurstafel, nach 29’127.16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’142.80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28’913.49 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 30’046.14 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 30’543.92 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24’293.78 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 14.97 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell QUALCOMM (+ 4.00 Prozent auf 187.36 USD), Arm (+ 3.12 Prozent auf 246.47 USD), Diamondback Energy (+ 2.90 Prozent auf 211.68 USD), Marvell Technology (+ 2.39 Prozent auf 224.05 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.17 Prozent auf 504.11 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Axon Enterprise (-9.22 Prozent auf 444.99 USD), Seagate Technology (-4.36 Prozent auf 770.46 USD), Take Two (-3.25 Prozent auf 215.66 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.06 Prozent auf 132.75 USD) und Synopsys (-2.99 Prozent auf 370.02 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’028’931 Aktien gehandelt. Mit 4.563 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.94 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch