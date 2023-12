NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.43 Prozent tiefer bei 16’825.93 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.023 Prozent stärker bei 16’902.44 Punkten, nach 16’898.47 Punkten am Vortag.

Bei 16’757.89 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 16’919.51 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.054 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.11.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15’987.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 14’715.24 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 29.12.2022, bei 10’951.05 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 54.90 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 16’969.17 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’696.42 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell JDcom (+ 1.33 Prozent auf 28.89 USD), O Reilly Automotive (+ 0.94 Prozent auf 950.08 USD), T-Mobile US (+ 0.87 Prozent auf 160.33 USD), Moderna (+ 0.67 Prozent auf 99.45 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 0.66 Prozent auf 146.31 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Warner Bros Discovery (-2.65 Prozent auf 11.38 USD), PayPal (-2.65 Prozent auf 61.41 USD), Illumina (-2.03 Prozent auf 139.24 USD), Enphase Energy (-1.97 Prozent auf 132.14 USD) und Tesla (-1.86 Prozent auf 248.48 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 16’667’602 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2.715 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 8.00 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

