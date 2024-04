NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel mit Gewinnen

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.21 Prozent fester bei 18’293.20 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.143 Prozent höher bei 18’280.82 Punkten in den Montagshandel, nach 18’254.69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18’391.58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’211.28 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat, am 01.03.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18’302.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 16’825.93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, bei 13’181.35 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 10.57 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18’464.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 5.44 Prozent auf 124.30 USD), Marvell Technology (+ 3.27 Prozent auf 73.20 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 3.02 Prozent auf 155.49 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2.78 Prozent auf 156.50 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2.50 Prozent auf 119.16 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Walgreens Boots Alliance (-9.91 Prozent auf 19.54 USD), Illumina (-3.35 Prozent auf 132.72 USD), PayPal (-2.93 Prozent auf 65.03 USD), Monster Beverage (-2.60 Prozent auf 57.74 USD) und Align Technology (-2.52 Prozent auf 319.65 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 15’044’403 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.898 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.69 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.68 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch