Constellation Energy Aktie 116022036 / US21037T1097
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30.09.2026 20:03:21
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen
Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.
Um 20:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.80 Prozent auf 30’581.16 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.271 Prozent auf 30’421.68 Punkte an der Kurstafel, nach 30’339.33 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’415.16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 30’630.45 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100
Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.508 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 29’433.43 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 30’276.35 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 24’679.99 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 21.32 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’770.63 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Synopsys (+ 4.34 Prozent auf 433.13 USD), Rocket Lab (+ 3.16 Prozent auf 71.90 USD), Palo Alto Networks (+ 3.05 Prozent auf 400.25 USD), Intel (+ 2.86 Prozent auf 119.25 USD) und Take Two (+ 2.84 Prozent auf 208.54 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Constellation Energy (-4.08 Prozent auf 253.78 USD), AppLovin (-3.29 Prozent auf 295.60 USD), Astera Labs (-2.63 Prozent auf 348.42 USD), Arm (-2.48 Prozent auf 286.40 USD) und DoorDash (-2.10 Prozent auf 183.18 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 11’328’968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.859 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.25 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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