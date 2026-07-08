NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag in Rot

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.10 Prozent tiefer bei 28’850.79 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.489 Prozent auf 29’030.33 Punkte an der Kurstafel, nach 29’173.02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 28’814.57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29’181.30 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2.45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29’414.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24’903.17 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.07.2025, den Wert von 22’702.25 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 14.46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Baker Hughes (+ 4.41 Prozent auf 56.87 USD), Broadcom (+ 4.01 Prozent auf 385.66 USD), Diamondback Energy (+ 3.79 Prozent auf 187.40 USD), Nebius (+ 3.78 Prozent auf 202.57 USD) und PDD (+ 2.64 Prozent auf 84.71 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen DoorDash (-6.29 Prozent auf 183.40 USD), Palo Alto Networks (-6.06 Prozent auf 316.60 USD), Axon Enterprise (-6.01 Prozent auf 601.95 USD), Shopify A (-5.31 Prozent auf 115.41 USD) und Airbnb (-4.78 Prozent auf 141.69 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 9’626’601 Aktien gehandelt. Mit 4.143 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.74 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch