NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen

Um 17:59 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 1.61 Prozent auf 21’430.13 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.76 Prozent fester bei 21’461.90 Punkten in den Freitagshandel, nach 21’091.25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 21’480.35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21’334.63 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 4.06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22’001.08 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20’190.42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 16’736.28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 2.17 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 21’703.49 Punkte. Bei 20’538.33 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit JDcom (+ 8.95 Prozent auf 38.59 USD), Intel (+ 8.72 Prozent auf 21.39 USD), MicroStrategy (+ 7.11 Prozent auf 393.11 USD), Tesla (+ 4.78 Prozent auf 433.58 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4.08 Prozent auf 104.35 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil CrowdStrike (-2.68 Prozent auf 353.65 USD), Intuit (-1.44 Prozent auf 598.54 USD), IDEXX Laboratories (-1.19 Prozent auf 423.51 USD), Zoom Video Communications (-1.08 Prozent auf 78.58 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-0.76 Prozent auf 687.98 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 28’833’411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.475 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die JDcom-Aktie präsentiert mit 7.51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch