NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Freitagmittag in Rot

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr 0.11 Prozent auf 17’825.38 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.044 Prozent auf 17’853.59 Punkte an der Kurstafel, nach 17’845.72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 17’864.16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17’663.40 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 0.652 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 16.01.2024, bei 16’830.71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15’833.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 12’442.48 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7.75 Prozent nach oben. 18’041.45 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Applied Materials (+ 8.62 Prozent auf 203.83 USD), JDcom (+ 3.67 Prozent auf 24.43 USD), KLA-Tencor (+ 3.34 Prozent auf 674.15 USD), Lam Research (+ 3.14 Prozent auf 942.48 USD) und Lucid (+ 2.62 Prozent auf 3.73 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Adobe (-4.89 Prozent auf 561.57 USD), Airbnb (-2.63 Prozent auf 153.54 USD), Lululemon Athletica (-2.41 Prozent auf 447.92 USD), Gilead Sciences (-2.06 Prozent auf 71.86 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-1.96 Prozent auf 474.53 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’249’356 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.827 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.81 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch