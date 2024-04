NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone

Am Dienstag klettert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.65 Prozent auf 17’494.75 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.502 Prozent stärker bei 17’297.24 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17’210.89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17’277.25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 17’497.45 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 18’339.44 Punkte. Vor drei Monaten, am 23.01.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 17’404.21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 13’000.77 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 5.75 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18’464.70 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Fiserv (+ 4.37 Prozent auf 155.30 USD), Palo Alto Networks (+ 4.29 Prozent auf 293.75 USD), Datadog A (+ 4.27 Prozent auf 127.28 USD), CrowdStrike (+ 4.13 Prozent auf 301.10 USD) und Illumina (+ 4.06 Prozent auf 125.13 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen PepsiCo (-2.19 Prozent auf 172.59 USD), Cadence Design Systems (-1.01 Prozent auf 282.15 USD), Walgreens Boots Alliance (-0.25 Prozent auf 18.18 USD), Starbucks (-0.23 Prozent auf 87.98 USD) und Verisk Analytics A (-0.21 Prozent auf 222.70 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 8’462’801 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.785 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch