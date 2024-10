NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 aktuell

Um 20:01 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2.26 Prozent auf 19’927.49 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0.787 Prozent schwächer bei 20’227.19 Punkten, nach 20’387.70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 19’882.24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20’227.19 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2.58 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, mit 20’060.69 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2024, bei 19’362.43 Punkten. Der NASDAQ 100 wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, einen Wert von 14’409.78 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 20.45 Prozent nach oben. Bei 20’690.97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Xcel Energy (+ 7.31 Prozent auf 67.66 USD), Warner Bros Discovery (+ 5.53 Prozent auf 8.20 USD), Booking (+ 4.26 Prozent auf 4’654.26 USD), Comcast (+ 3.14 Prozent auf 43.57 USD) und American Electric Power (+ 1.91 Prozent auf 99.26 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Super Micro Computer (-12.82 Prozent auf 28.83 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-10.38 Prozent auf 827.03 USD), IDEXX Laboratories (-9.03 Prozent auf 410.34 USD), Arm (-9.02 Prozent auf 140.47 USD) und eBay (-8.83 Prozent auf 57.10 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 27’604’541 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.271 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8.85 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

