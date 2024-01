NASDAQ 100-Handel aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

Der NASDAQ 100 schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0.15 Prozent) bei 16’305.98 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.002 Prozent schwächer bei 16’281.74 Punkten in den Handel, nach 16’282.01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16’415.39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’249.19 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2.17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15’877.71 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, bei 14’723.22 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, bei 10’741.22 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Marvell Technology (+ 3.19 Prozent auf 59.92 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3.09 Prozent auf 25.01 USD), PayPal (+ 2.86) Prozent auf 60.12 USD), Datadog A (+ 2.63 Prozent auf 115.99 USD) und NVIDIA (+ 2.29 Prozent auf 490.97 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Lucid (-2.83 Prozent auf 3.78 USD), Enphase Energy (-2.27 Prozent auf 115.39 USD), Verisk Analytics A (-1.79 Prozent auf 233.70 USD), JDcom (-1.77 Prozent auf 26.68 USD) und PepsiCo (-1.48 Prozent auf 168.94 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 17’512’683 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 2.622 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.34 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.03 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

