Am Freitag springt der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 2.04 Prozent auf 26’579.34 Punkte an. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1.66 Prozent auf 26’479.97 Punkte an der Kurstafel, nach 26’046.90 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 26’643.58 Punkte, das Tagestief hingegen 26’166.87 Zähler.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 1.15 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 29’651.44 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 29’641.56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, einen Stand von 25’236.94 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.45 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31’361.37 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Sandisk (+ 13.91 Prozent auf 83.85 USD), Axon Enterprise (+ 7.86 Prozent auf 370.02 USD), Rocket Lab (+ 7.06 Prozent auf 50.34 USD), Micron Technology (+ 6.68 Prozent auf 641.41 USD) und Shopify A (+ 6.68 Prozent auf 142.31 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Vertex Pharmaceuticals (-5.82 Prozent auf 531.31 USD), O Reilly Automotive (-0.99 Prozent auf 95.73 USD), Kraft Heinz Company (-0.75 Prozent auf 26.31 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-0.73 Prozent auf 163.52 USD) und Mondelez (-0.50 Prozent auf 67.47 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 22’141’728 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.708 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.43 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.04 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch