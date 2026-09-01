NASDAQ 100 aktuell: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1.23 Prozent leichter bei 29’093.25 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1.36 Prozent leichter bei 29’056.58 Punkten, nach 29’456.97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29’267.42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 28’992.25 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 28’274.20 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30’513.86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Stand von 23’415.42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 15.42 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Apple (+ 2.48 Prozent auf 324.71 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2.36 Prozent auf 817.94 USD), Gilead Sciences (+ 1.84 Prozent auf 149.03 USD), Constellation Energy (+ 1.66 Prozent auf 279.34 USD) und Diamondback Energy (+ 1.59 Prozent auf 203.66 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Axon Enterprise (-8.44 Prozent auf 518.77 USD), CrowdStrike (-7.13 Prozent auf 214.52 USD), Cadence Design Systems (-7.10 Prozent auf 314.72 USD), Palo Alto Networks (-6.21 Prozent auf 358.39 USD) und Astera Labs (-6.11 Prozent auf 278.84 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 10’177’630 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.519 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.17 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch