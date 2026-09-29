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29.09.2026 16:00:59
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start stärker
Der NASDAQ 100 bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.
Am Dienstag steht der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0.27 Prozent im Plus bei 30’357.97 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.447 Prozent auf 30’412.29 Punkte an der Kurstafel, nach 30’276.81 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’270.04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 30’426.94 Einheiten.
NASDAQ 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 29’433.43 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’774.75 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24’611.35 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 20.44 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30’770.63 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lumentum (+ 5.08 Prozent auf 968.14 USD), Applied Materials (+ 4.49 Prozent auf 508.63 USD), KLA (+ 4.12 Prozent auf 196.96 USD), Lam Research (+ 4.08 Prozent auf 327.29 USD) und Marvell Technology (+ 3.86 Prozent auf 261.62 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Cadence Design Systems (-3.34 Prozent auf 315.80 USD), Datadog A (-3.05 Prozent auf 260.50 USD), Palo Alto Networks (-2.94 Prozent auf 380.58 USD), Synopsys (-2.85 Prozent auf 405.70 USD) und Walmart (-2.54 Prozent auf 105.97 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3’140’244 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.773 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus
Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.80 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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