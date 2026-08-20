NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels leichter

Um 15:58 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.62 Prozent auf 29’243.43 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.445 Prozent tiefer bei 29’295.15 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29’426.02 Punkten am Vortag.

Bei 29’378.81 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 29’225.95 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 3.01 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 28’604.23 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 29’297.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23’249.57 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 16.02 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.15 Prozent auf 111.70 USD), Diamondback Energy (+ 3.55 Prozent auf 215.95 USD), Marvell Technology (+ 2.58 Prozent auf 243.40 USD), CoreWeave (+ 2.41 Prozent auf 93.06 USD) und Sandisk (+ 2.40 Prozent auf 1’606.55 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Walmart (-8.64 Prozent auf 104.42 USD), CrowdStrike (-2.62 Prozent auf 196.34 USD), SpaceX (-2.44 Prozent auf 136.24 USD), Rocket Lab (-2.36 Prozent auf 74.05 USD) und Axon Enterprise (-2.30 Prozent auf 630.87 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Walmart-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 6’973’288 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.550 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Comcast-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.24 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch